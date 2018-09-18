Лесники и предприниматели обсудили главный на ближайшие десять лет документ лесного планирования области

Сегодня в ходе работы круглого стола по рациональному лесопользованию в рамках работы отраслевой выставки LESPROM-URAL специалисты департамента лесного хозяйства Свердловской области представили работникам лесного хозяйства, представителям научного лесного сообщества и предпринимателям новый «Лесной план Свердловской области на 2019-2028 годы».

Сегодня «Лесной план Свердловской области на 2019-2028 годы» полностью готов и проходит последние этапы перед утверждением.

Лесной план определяет объем планового освоения лесов и зоны освоения лесов на территории области. Он содержит информацию о состоянии, рекреационной нагрузке, целевом назначении и воспроизводстве лесов, учитывает потенциал лесных территорий. Документ разработан с учетом изменения нормативной базы, регламентирующей работу арендаторов лесных участков.

Предпринимателей волновал вопрос своевременного внесения изменений в свои проекты освоения лесов в связи с принятием нового лесного плана, поскольку от этого зависит заготовка древесины на арендованных лесных участках.

«Департамент в переходный период увеличит численность сотрудников отдела, который занимается экспертизой проектов освоения лесов, и все успеют это сделать, работы по заготовке леса на арендованных участках будут идти в обычном режиме», — заверил заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов.

После согласования с федеральным агентством лесного хозяйства, обновленный региональный документ лесного планирования должен поступить на утверждение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в декабре этого года.