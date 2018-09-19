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В Домодедове проверят строительство спортивного гипермаркета
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В Домодедове проверят строительство спортивного гипермаркета 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверку строительства гипермаркета спорттоваров в Домодедове. Об этом сообщили в пресс— службе правительства Московской области.
Речь идет о магазине спортивных товаров «Декатлон». Планируется до 5 октября оценить качество и безопасность строительства объекта. На данный момент здесь проводятся работы по установке сэндвич-панелей, плиты пола и кровли, по благоустройству территории.
Также сообщается, что общая площадь здания 2862 квадратных метра. Здесь предусмотрены производственно-техническая и административно-бытовая зоны, торговый зал, установка пандусов. Рядом со зданием тротуары и автостоянка.
Фото:Главное управление государственного строительного надзора Московской области
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