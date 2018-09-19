В Домодедове проверят строительство спортивного гипермаркета

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверку строительства гипермаркета спорттоваров в Домодедове. Об этом сообщили в пресс— службе правительства Московской области.

Речь идет о магазине спортивных товаров «Декатлон». Планируется до 5 октября оценить качество и безопасность строительства объекта. На данный момент здесь проводятся работы по установке сэндвич-панелей, плиты пола и кровли, по благоустройству территории.

Также сообщается, что общая площадь здания 2862 квадратных метра. Здесь предусмотрены производственно-техническая и административно-бытовая зоны, торговый зал, установка пандусов. Рядом со зданием тротуары и автостоянка.

Фото:Главное управление государственного строительного надзора Московской области