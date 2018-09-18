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Здание Уставного суда в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Здание Уставного суда в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 2 27 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Уставной суд в Петербурге экстренно эвакуировали, сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Всех людей вывели из Федерального дома на Суворовском проспекте днем во вторник, 18 сентября.
По предварительной информации, в полицию поступил звонок от анонима, который заявил, что в здании заложена бомба. Взрывотехники уже обследовали помещение, но не нашли там никаких опасных предметов.
Напомним, кроме Уставного суда, в Федеральном доме располагаются также Кадастровая палата, комитет по экономической политике и приемная Валентины Матвиенко.
Ранее «телефонный террорист» заминировал здание Университета технологий управления и экономики на Лермонтовском проспекте. Там все еще ведется проверка.
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