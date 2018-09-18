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Дом Советов в Чебоксарах отреставрируют
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Дом Советов в Чебоксарах отреставрируют 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти Чувашии планируют использовать старое здание Дома правительства. Электронный аукцион по корректировке проектной и рабочей документации на ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания «Дома правительства опубликован на сайте госзакупок.
Отметим, что Дом правительства является объектом культурного наследия — памятник истории и культуры федерального значения „Здание Дома Советов“. Он был построен в 1940 году по проекту архитектора Михаила Базилевича.
Начальная (максимальная) цена аукциона 18,9 млн рублей. Согласно документации, над залом совещаний возведут надстрой до уровня 5 этажа для размещения зала заседаний на 40 мест. Кроме того, планируется, что в здании появятся грузовые лифты с шахтами из прозрачного стекла.
Ремонтные работы будут выполнены снаружи и внутри здания. Проект реконструкции включает в себя также создание ливневой канализации, пандуса и велостоянки.
Победителя электронного аукциона назовут 8 октября. Работы по проекту должны будут быть выполнены до 31 декабря этого года.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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