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Ремонтники ЦКАД обнаружили два боеприпаса времен ВОВ в Подмосковье
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Ремонтники ЦКАД обнаружили два боеприпаса времен ВОВ в Подмосковье 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Богородском городском округе обнаружено два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ Московской области «Мособлпожспас».
«Сообщение об обнаружении двух боеприпасов, в том числе авиационной бомбы времен ВОВ, поступило 17 сентября в 15:00 на пульт оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Московской области. Снаряды были обнаружены ремонтниками на участке строящейся ЦКАД в районе дер. Соколово сельского поселения Ямкинское», — говорится в сообщении.
Как уточняется, к месту происшествия выехала оперативная группа Ногинского пожарно-спасательного гарнизона. Боеприпасы были обнаружены в указанных координатах, в 30 м друг от друга.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели ПСО-8 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и оцепили опасный участок. Также к месту происшествия прибыли специалисты специализированного поисково-спасательного отряда №22 (взрывотехнический) ГКУ МО «Мособлпожспас», представители МВД, а также заместитель главы сельского поселения Ямкинское.
«Спасатели произвели работы по откопке авиационной бомбы, затем, аккуратно поместив боеприпасы в специальный взрывозащитный контейнер, вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения», — резюмировали в пресс-службе.
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