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Мальчик погиб при пожаре в гараже на улице Московской Краснодара
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Мальчик погиб при пожаре в гараже на улице Московской Краснодара 

Краснодарские известия + ещё 1 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Инцидент произошел 15 сентября. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка. Гараж, который находится на улице Московской, использовался для хранения вещей. На момент возгорания в нем находились 57-летний мужчина с двумя сыновьями.
Очевидцы происшествия вытащили пострадавших из огня. Они вызвали скорую помощь и МЧС.
Уже в больнице маленький мальчик умер. Его отец до сих пор находится в реанимации. Жизни второму ребенку ничего не угрожает.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Как ранее писали «КИ», склад загорелся 15 сентября в 13:15. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
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