Мальчик погиб при пожаре в гараже на улице Московской Краснодара

Инцидент произошел 15 сентября. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка. Гараж, который находится на улице Московской, использовался для хранения вещей. На момент возгорания в нем находились 57-летний мужчина с двумя сыновьями.

Очевидцы происшествия вытащили пострадавших из огня. Они вызвали скорую помощь и МЧС

Уже в больнице маленький мальчик умер. Его отец до сих пор находится в реанимации. Жизни второму ребенку ничего не угрожает.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как ранее писали «КИ», склад загорелся 15 сентября в 13:15. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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