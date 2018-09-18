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Подготовка к осенне-зимнему периоду
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Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Подготовка к осенне-зимнему периоду 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 2 часа назад
В соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, сотрудники МЧС ЮАО приняли участие в проверке готовности к работе в осенне-зимний период организаций, осуществляющих уборку и содержание объектов улично-дорожной сети, территорий и эксплуатацию жилищного фонда города, а именно ГБУ Жилищников районов, ГБУ «Автомобильные дороги» Южного административного округа г. Москвы.
Основная задача в ходе смотра готовности, проверить готовность дорожно-уборочной и коммунальной техники, наличие и исправность навесного оборудования, наличие и исправность средств малой механизации, наличие уборочного инвентаря, а также готовность аварийно-диспетчерских служб.
Пресс-служба ЮАО  Главного управления МЧС России по г. Москве
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
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