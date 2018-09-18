Подготовка к осенне-зимнему периоду

В соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы Правительстве Москвы , сотрудники МЧС ЮАО приняли участие в проверке готовности к работе в осенне-зимний период организаций, осуществляющих уборку и содержание объектов улично-дорожной сети, территорий и эксплуатацию жилищного фонда города, а именно ГБУ Жилищников районов, ГБУ «Автомобильные дороги» Южного административного округа г. Москвы.

Основная задача в ходе смотра готовности, проверить готовность дорожно-уборочной и коммунальной техники, наличие и исправность навесного оборудования, наличие и исправность средств малой механизации, наличие уборочного инвентаря, а также готовность аварийно-диспетчерских служб.

Пресс-служба ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве