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На территориях Зуевского и Вятскополянского районов потушены лесные пожары
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На территориях Зуевского и Вятскополянского районов потушены лесные пожары 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На прошедшей неделе лесничие Зуевского и Вятскополянского лесничеств при патрулировании территории лесного фонда обнаружили два лесных пожара.
Оба возгорания потушили в первые сутки с момента обнаружения. Площадь лесного пожара в Зуевском лесничестве составила 0,002 га, в Вятскополянском 1,47 га, сообщили в пресс-центре правительства области.
В тушении участвовали сотрудники и техника Советской и Зуевской пожарно-химической станции КОГСАУ «Лесоохрана» и КОГКУ «Кировлесцентр», подведомственных министерству лесного хозяйства Кировской области.
Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Кировской области зафиксировано и ликвидировано 30 лесных пожаров. Общая площадь пожаров составила 13,915 га. Все лесные пожары удалось ликвидировать в течение первых суток с момента обнаружения.
На тушение привлекались 349 человек и 86 единиц техники КОГСАУ «Лесоохрана», КОГКУ «Кировлесцентр», арендаторов лесных участков, а также МЧС России по Кировской области. Ущерб, причинённый лесными пожарами, составил 310,6 тыс. рублей.
Предположительной причиной возникновения большинства лесных пожаров явилось нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях. По всем фактам возникновения лесных пожаров проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. По 6 фактам возбуждены уголовные дела.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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