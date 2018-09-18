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Cистемы газоснабжения заменили в 22 домах на западе Москвы по программе капремонта с начала года
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Cистемы газоснабжения заменили в 22 домах на западе Москвы по программе капремонта с начала года 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Системы газоснабжения по программе капремонта с начала 2018 г. заменили в 22 домах в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Об этом сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
«С начала года в 22 домах на западе Москвы заменили системы газоснабжения по программе капитального ремонта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при проведении капитального ремонта полностью обновляют систему газоснабжения дома вплоть до замены гибкой подводки к плитам и газовым колонкам. Сотрудники специализированных подрядных организаций меняют краны и устанавливают диэлектрические вставки в гибкие соединительные подводки. Подключение каждой квартиры, плиты или колонки принимает комиссия вместе с сотрудниками специализированной эксплуатирующей организации.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 г. Сегодня программа включает 27 тыс. 749 домов общей площадью 244,5 млн кв. м, запланирован ремонт 354 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тыс. лифтов.
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