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Пожарные подтвердили, что кто-то умышленно поджигает подвалы в домах Заводского района
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Пожарные подтвердили, что кто-то умышленно поджигает подвалы в домах Заводского района 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Эксперты пожарной лаборатории подтвердили догадки жителей Заводского района о том, что пожары в домах на Заречной и на Азина произошли из-за умышленных поджогов.
"Причиной возгораний в домах №5а по улице Заречная и №32а по улице Азина являются поджоги подвалов", — сообщили журналисту информационной службы «Саратов 24» в пресс-службе МЧС Саратова.
Напомним, недавно на этом участке аналогичный случай возник на Заречной, 17. А вчера по той же причине из дома №26б по улице Азина эвакуировали 35 человек. В настоящее время сотрудники пожарной лаборатории проводят исследования по этим происшествиям. Информационная служба «Саратов 24» продолжает следить за ситуацией.
Напомним, на нашей интерактивной карте вы можете увидеть все места возникновения пожаров в Саратовской области.
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