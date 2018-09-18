Пожарные подтвердили, что кто-то умышленно поджигает подвалы в домах Заводского района

Эксперты пожарной лаборатории подтвердили догадки жителей Заводского района о том, что пожары в домах на Заречной и на Азина произошли из-за умышленных поджогов.

"Причиной возгораний в домах №5а по улице Заречная и №32а по улице Азина являются поджоги подвалов", — сообщили журналисту информационной службы «Саратов 24» в пресс-службе МЧС Саратова.

Напомним, недавно на этом участке аналогичный случай возник на Заречной, 17. А вчера по той же причине из дома №26б по улице Азина эвакуировали 35 человек. В настоящее время сотрудники пожарной лаборатории проводят исследования по этим происшествиям. Информационная служба «Саратов 24» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, на нашей интерактивной карте вы можете увидеть все места возникновения пожаров в Саратовской области.