Ещё
В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой пожароопасности лесов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой пожароопасности лесов 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников с 19 по 24 сентября, сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Региональное ГУ МЧС России призвало население проявлять внимательность и соблюдать правила пожарной безопасности.
В частности, не рекомендуется жечь мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений, разводить костры в лесах.
Кроме того, нельзя оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
Ранее Inforeactor сообщало, что спасатели предупредили о чрезвычайном классе пожароопасности в Башкирии.
RT на русском: последние новости
В Нью-Йорке 21 человек пострадал в результате пожара в торговом центре В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант Спасатели предупредили о чрезвычайном классе пожароопасности в Башкирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20377
Стал известен ответ Путина Нетаньяху618
Раскрыт секрет недоласканных женщин4
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море59
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение