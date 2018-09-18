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«Стекла повыбивало, парню оторвало кисть»: в промзоне на Уктусе произошёл взрыв
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«Стекла повыбивало, парню оторвало кисть»: в промзоне на Уктусе произошёл взрыв 

e1.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: e1.ru
В промзоне на Уктусе по адресу Гаршина, 1 сегодня днём произошёл взрыв. В здании находится много арендаторов, в том числе компания, которая занимается пиротехникой. Предположительно, именно там случилось ЧП. В результате мужчине оторвало кисть.
— Бабахнуло у человека, который изготавливает пиротехнику для игр, причем его пиротехникой полгорода затаривается, в том числе страйкболисты, — рассказал E1.RU источник, знакомый с ситуацией. — Парню оторвало кисть, стекла повыбивало, стенку снесло.
По словам арендаторов, которые находятся в этом здании, они услышали хлопок на соседнем этаже, а когда подошли к месту ЧП, увидели осколки стекла и разбитую гипсокартонную перегородку.
По нашим данным, пострадавшему мужчине вызывали скорую помощь, он госпитализирован в одну из больниц города. В УМВД по Екатеринбургу уточняют информацию о взрыве.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали видео или фото, а также если обладаете еще какой-либо информацией, напишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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