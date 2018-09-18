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В Москве реконструируют 31 советский кинотеатр
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В Москве реконструируют 31 советский кинотеатр 

Москва24 + ещё 9 2 часа назад
Фото: Москва24
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил о согласовании 31 проекта реконструкции советских кинотеатров. Здания, по его словам, станут районными центрами шаговой доступности с необходимой инфраструктурой для проведения досуга и отдыха, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Скоро советские кинотеатры обретут новый облик и функционал, ведь до недавнего времени большинство этих зданий даже не использовались по назначению", — сообщил Леонов.
Он отметил, что также планируется разместить пространства под выставки, места для проведения ярмарок, магазины и другие торговые площадки.
Леонов уточнил, что положительные заключения на реконструкцию выдали на семь кинотеатров на юге Москвы, четыре — на юго-западе, по два кинотеатра на юго-востоке и западе столицы. Также согласовано шесть проектов на севере Москвы, пять — на северо-востоке, четыре — на востоке и один в СЗАО.
Ранее сообщалось, что в столице началась реконструкция трех советских кинотеатров. Обновление зданий завершится во второй половине будущего года. Как сообщалось, работы начались в зданиях «Мечты» в Царицыно, «Эльбруса» в Москворечье-Сабурово и «Праги» в Савеловском районе. В двух кинотеатрах появятся летние террасы на крышах. Их оборудуют на кровлях «Эльбруса» и «Праги».
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