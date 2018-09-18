Режим ЧС объявили в районе Забайкалья из-за срыва отопительного сезона

«Режим ЧС введен из-за отсутствия нормативного запаса топлива в котельных в селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский, это связано с долгами коммунального предприятия. Часть социальных объектов подключена к теплоснабжению, население пока не отапливается. Власти района совместно с краевым правительством решают эту проблему, нам будут выделены 2,2 тонны угля из резервов края, но их еще нужно доставить в населенные пункты», — говорится в сообщении.

Тунгокоченский район расположен на севере Забайкальского края и относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный сезон здесь должен был начаться 15 сентября. В Вершино-Дарасунском живут 5,5 тысячи человек, в Верх-Усуглях — 2,5 тысячи.

«Как уточнили в администрации района, в Вершино-Дарасунском около трети жителей получают тепло по централизованной системе отопления, в Верх-Усуглях таких около 500 человек. Остальные жители топят свои дома сами», — уточняется в сообщении.