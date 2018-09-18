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В Москву вернутся склады, считают в Cushman & Wakefield
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Израилю захотели показать силу "Искандеров"

В Москву вернутся склады, считают в Cushman & Wakefield 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 18 сен — РИА Недвижимость. Благодаря развитию электронной коммерции и реконструкции улиц в Москву вернутся склады, рассказал на конференции во вторник глава департамента складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании Cushman & Wakefield Егор Дорофеев.
"Если говорить о новых вещах для рынка — это возврат современных складских площадей внутрь города и МКАД. На это влияет как электронная коммерция, так и трансформация города. С появлением пешеходных улиц, магазинов у дома, появляется потребность в объектах, расположенных внутри МКАД", — сказал он.
По словам Дорофеева, у развития логистики в Москве есть два пути — использовать под склады пустующие офисные или торговые пространства или строить новые складские площади в границах МКАД.
Он подчеркнул, при втором варианте важную роль будет играть политика городских властей, потому что свободных площадок под складскую недвижимость сейчас в Москве практически нет.
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