В Москву вернутся склады, считают в Cushman & Wakefield

МОСКВА , 18 сен — РИА Недвижимость. Благодаря развитию электронной коммерции и реконструкции улиц в Москву вернутся склады, рассказал на конференции во вторник глава департамента складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании Cushman & Wakefield Егор Дорофеев

"Если говорить о новых вещах для рынка — это возврат современных складских площадей внутрь города и МКАД. На это влияет как электронная коммерция, так и трансформация города. С появлением пешеходных улиц, магазинов у дома, появляется потребность в объектах, расположенных внутри МКАД", — сказал он.

По словам Дорофеева, у развития логистики в Москве есть два пути — использовать под склады пустующие офисные или торговые пространства или строить новые складские площади в границах МКАД.

Он подчеркнул, при втором варианте важную роль будет играть политика городских властей, потому что свободных площадок под складскую недвижимость сейчас в Москве практически нет.