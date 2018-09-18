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Огнеборцы за час потушили горящую квартиру в Тихвинском районе
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Огнеборцы за час потушили горящую квартиру в Тихвинском районе 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области за час ликвидировали пожар в Тихвинском районе ночью 18 сентября. Горела обстановка квартиры.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сегодня ночью, 18 сентября в 5 утра поступило сообщение о пожаре по адресу: Тихвинский р-н, п. Царицыно Озеро.
На месте происшествия работала дежурная смена 61 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленобласти — восемь человек и две единицы техники.
Горела обстановка квартиры на площади четыре квадратных метра.
Уже через час, около шести утра пожар был ликвидирован.
Информации о пострадавших нет.
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