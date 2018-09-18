Огнеборцы за час потушили горящую квартиру в Тихвинском районе

Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области за час ликвидировали пожар в Тихвинском районе ночью 18 сентября. Горела обстановка квартиры.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сегодня ночью, 18 сентября в 5 утра поступило сообщение о пожаре по адресу: Тихвинский р-н, п. Царицыно Озеро.

На месте происшествия работала дежурная смена 61 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленобласти — восемь человек и две единицы техники.

Горела обстановка квартиры на площади четыре квадратных метра.

Уже через час, около шести утра пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших нет.