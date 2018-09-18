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Лучшие специалисты в области пожаротушения собрались в столице Среднего Урала на профессиональном форуме
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Лучшие специалисты в области пожаротушения собрались в столице Среднего Урала на профессиональном форуме 

Информационный портал Свердловской области 3 часа назад
В столице Среднего Урала в рамках Года культуры безопасности 17 сентября открылась IV специализированная выставка технологий товаров и услуг в сфере пожаротушения и общественной безопасности. Форум, собравший свыше сотни специалистов со всей страны, организован при поддержке областных властей, регионального управления МЧС России и городской администрации.
Как отметили в региональном министерстве общественной безопасности, выставка стала ключевым мероприятием в жизни региона, посвященным обеспечению пожарной и общественной безопасности.
Гости и участники в течение трех дней работы экспозиции узнают все о мерах пожарной безопасности и правилах поведения людей в чрезвычайной ситуации. В рамках деловой части программы состоится несколько конференций, круглых столов, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве между представителями органов госвласти, руководителями предприятий и организациями, ответственными за меры пожарной и общественной безопасности.
В ходе экспозиционной части выставки организаторы представят новейшие образцы пожарного оборудования, средств пожаротушения, оповещения, средств индивидуальной защиты. Руководители предприятий продемонстрируют гостям форума свою продукцию, рассказав о практике применения личных средств пожаротушения и системах оповещения о пожаре. Кроме того, жителям области представится возможность ознакомиться со всеми способами обеспечения пожарной безопасности в домашних условиях и правилам поведения при чрезвычайных ситуациях.
Отметим, сразу после выставки будут подведены итоги всероссийского конкурса на звание лучшего пожарного и лучшей пожарной команды страны. Конкурс среди огнеборцев-профессионалов, который проводит МЧС России совместно с Башкирским институтом охраны труда, экологии и безопасности на производстве и Российским союзом спасателей, завершится 20 сентября. Ожидается, что в соревновании примут участие свыше шести сотен огнеборцев из всех регионов России. В том числе, представители лучших подразделений противопожарной службы Свердловской области: отряды из Верхней Салды, Артемовского, Сухого Лога и поселка Арти.
Напомним, состязание на звание лучшего пожарного страны проводится ежегодно с целью совершенствования уровня профессионального мастерства работников пожарных служб и повышения их готовности к оперативным действиям.
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