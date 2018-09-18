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Торговый центр в Уфе оштрафовали за противопожарные нарушения
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Торговый центр в Уфе оштрафовали за противопожарные нарушения 

ufa1.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура Калининского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Установлено, в торговом центре «Сакмар» допускались грубые нарушения пожарной безопасности. Пожарные выходы здания были заставлены посторонними предметами, отсутствовало пожарное освещение, на путях эвакуации располагалась ремонтная мастерская. Здание торгового комплекса находилось в пользовании ООО «Аврора Плюс», которое было ответственно за соблюдение противопожарных норм. По данному факту районная прокуратура возбудила в отношении компании и её руководителя административные дела по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на общую сумму 156 тыс. рублей. По итогам рассмотрения представления прокуратуры компания устранила допущенные нарушения.
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