Алтайские сотрудники ГИБДД спасли женщину во время пожара

Спустя пять месяцев 56-летняя женщина поблагодарила старших лейтенантов полиции Петра Коннова, Ивана Мартиросяна и лейтенантов полиции Егора Бондарева Дмитрия Бедарева за спасение жизни и помощь в тушении пожара.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Троицкий», которое дислоцируется в Косихе, 28 апреля возвращались домой после рабочей смены и увидели дым. Горела баня и веранда жилого дома.

Полицейские вызвали пожарных и стали самостоятельно тушить строения. Кроме того, они разбудили и вывели из дома хозяйку. Благодаря им огонь не распространился на жилые дома.