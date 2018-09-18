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Алтайские сотрудники ГИБДД спасли женщину во время пожара
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Алтайские сотрудники ГИБДД спасли женщину во время пожара 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Спустя пять месяцев 56-летняя женщина поблагодарила старших лейтенантов полиции Петра Коннова, Ивана Мартиросяна и лейтенантов полиции Егора Бондарева и Дмитрия Бедарева за спасение жизни и помощь в тушении пожара.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Троицкий», которое дислоцируется в Косихе, 28 апреля возвращались домой после рабочей смены и увидели дым. Горела баня и веранда жилого дома.
Полицейские вызвали пожарных и стали самостоятельно тушить строения. Кроме того, они разбудили и вывели из дома хозяйку. Благодаря им огонь не распространился на жилые дома.
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