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В Полесске неизвестные бросили в окно районной больницы дымовую шашку
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В Полесске неизвестные бросили в окно районной больницы дымовую шашку 

Клопс.Ru 4 часа назад
В окно Полесской больницы бросили дымовую шашку, пациентов пришлось эвакуировать из медучреждения. Об этом «Клопс» сообщила главврач ЦРБ Ольга Краснова.
“Гранату кинули, когда мы проветривали помещения. В этом здании располагаются скорая помощь, административные комнаты и находится дежурный врач”, — пояснила Краснова.
Инцидент произошел 17 сентября в 23:45. На место сразу вызвали все оперативные службы.
Всего из больницы эвакуировали 24 человека. Двоих лежачих пациентов перевезли в Гвардейскую ЦРБ. Проживающих в Полесске людей отправили домой. В помещение дневного стационара на время были переведены двое мужчин и пятеро женщин из отдаленных населенных пунктов.
Сотрудники полиции работают в больнице до сих пор, они просматривают записи камер видеонаблюдений. Медработники предполагают, что произошедшее — чья-то хулиганская выходка. По словам главврача, никаких конфликтов с пациентами в последнее время не было.
В Министерстве здравоохранения Калининградской области подтвердили информацию о задымлении. В настоящий момент больница функционирует в обычном режиме.
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