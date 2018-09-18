Пострадавшую от огня «деревяшку» на Мира снесут до конца октября

Пострадавшую от пожара деревянную двухэтажку снесут до конца октября. Речь идет о доме № 95б на проспекте Мира. Пожар в нем, напомним, случился 20 августа. Борьба с пламенем продолжалась около четырех часов. У расселенной «аварийки» обрушилась крыша, а в соседнем доме полопались стекла.

Спустя два дня после происшествия пострадавший от огня дом был включен в очередную заявку муниципалитета на снос. Победитель торгов уже определен.

Всего до 31 октября ему предстоит демонтировать четыре расселенных ветхих здания: кроме сгоревшей двухэтажки в список вошли дома по Изыскателей, 30, Магистральной, 59, и Дружбы, 6.