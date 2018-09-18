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Системы газоснабжения жилых домов становятся безопаснее
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Системы газоснабжения жилых домов становятся безопаснее 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
29 домов в Северном округе столицы получили новые системы газоснабжения в 2018 году. Об этом вчера рассказали в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Системы заменили в рамках региональной программы капремонта. Этот процесс сопряжен с рядом особенностей, к примеру, старые и новые трубы нельзя соединять, поэтому жильцы должны обеспечить стопроцентный доступ в квартиры для проведения работ по всему стояку.
— Системы газоснабжения дома в рамках капремонта обновляются полностью вплоть до замены гибкой подводки к плитам и газовым колонкам. Сотрудники специализированных подрядных организаций устанавливают в подводки диэлектрические вставки, а также меняют краны, — сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Современное оборудование устроено так, что в случае пожара новые краны автоматически прекратят подачу газа. Упомянутые выше диэлектрические вставки призваны защитить от так называемых блуждающих токов. Благодаря установке таких систем газоснабжения сотни столичных жилых домов приводятся к единому уровню безопасности.
Напомним, что на территории Москвы программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с июля 2015 года. На сегодня в нее включены 27,7 тысячи домов, общая площадь которых составляет 244,5 миллиона квадратных метров.
Кроме того, по программе проведут ремонт порядка 350 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, заменят 112 тысяч лифтов. Суть программы капитального ремонта столичных домов заключается в комплексном подходе. Заходя на объект, подрядчик ремонтирует одновременно все системы и коммуникации в доме. При этом важно отметить, что список работ, проводимых по программе в Москве, расширен по сравнению с перечнем, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. К примеру, помимо ремонта основных инженерных систем и элементов дома, в Москве ремонтируют еще и системы дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, меняют мусоропроводы и окна в местах общего пользования. С недавнего времени в программу капитального ремонта включен ремонт подъездов.
Кроме коммерческих организаций, в качестве подрядчиков выступают и «Жилищники». Они участвуют в тендерах на общих условиях и выполняют тот же объем работ, что и другие подрядчики. Жители дома тоже участвуют в процессе капремонта — они принимают работы. Кстати, на все работы установлен гарантийный срок — пять лет, в течение которых подрядчик несет обязательства по устранению всех недоделок.
СПРАВКА
Собираемость взносов на капитальный ремонт домов в столице сегодня превышает 92 процента. В этом году по программе капремонта в Москве отремонтируют более 2 тысяч многоквартирных домов, а также заменят порядка 2,6 тысячи лифтов с истекшим сроком эксплуатации.
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