Жители Заводского района боятся сгореть в своих домах

В редакцию информационной службы «Саратов 24» обратились жители Заводского района с жалобой на частые пожары в подвалах домов на улицах Азина и Заречная. За последние два месяца на данном участке схожие происшествия возникали в четырёх домах. Так, вчера из-за задымления в подвале пожарные эвакуировали на улицу 35 человек.

"Я шла вечером с работы и видела, как люди стояли на улице под проливным дождём, — рассказывает местная жительница. — Летом и в моём доме, на Заречной 5а, происходил точно такой же пожар. Тогда люди даже теряли сознание, а спасателям пришлось повыбивать все окна на лестничных клетках, чтобы спасти заточённых внутри. Кстати, наступают холода, а новые стёкла до сих пор не установили, не знаю как зиму переживём…"

Также подвалы горели ранее в домах №17 на Заречной и №32а на Азина. Случаи происходят регулярно и сильно напоминают друг друга. Саратовцы подозревают, что это могут быть умышленные поджоги. Журналисты «Саратов 24» решили выяснить причины этих происшествий и сделали запрос в пожарную лабораторию. Более подробная информация должна поступить в скором времени.