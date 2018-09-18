Пожар в промзоне в Свердловской области ликвидировали

Ранее сообщалось, что на территории промзоны Новоуральска загорелось неэксплуатируемое здание, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

"Три с половиной часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь в неэксплуатируемом строении на промплощадке Новоуральска. В 14:17 (12:17 мск) открытое горение было ликвидировано", — говорится в сообщении.

Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, добавили в ведомстве. По данным МЧС, пострадавших в результате ЧП нет.