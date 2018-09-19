С начала года в Омской области ликвидировали 30 свалок 

Специалисты регионального Минприроды очистили от свалок 2,59 га. По жалобе жителя села Голубовка Седельниковского района Омской области специалисты ведомства провели проверку несанкционированной свалки.
Как пояснили "Омск Здесь" в министерстве природы, на территории, где незаконно складировали мусор, не было герметичного покрытия земли. Поэтому в почву могли попасть вредные вещества. Ещё сотрудники отметили локальные возгорания отходов. В итоге Минприроды области направило в суд иск с требованием ликвидировать стихийную свалку в Седельниковском районе. Также аналогичные исковые заявления направлены в суд с требованием устранить несанкционированные свалки в Лузино, на Красноярском тракте в Омске.
— С января 2018 года специалисты Минприроды выявили 63 свалки. При этом ликвидировали 30. Таким образом было очищено 2,59 га, — уточнили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минприроды Омской области