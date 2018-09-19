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С начала года в Омской области ликвидировали 30 свалок
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С начала года в Омской области ликвидировали 30 свалок 

Омск Здесь + ещё 1 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Специалисты регионального Минприроды очистили от свалок 2,59 га. По жалобе жителя села Голубовка Седельниковского района Омской области специалисты ведомства провели проверку несанкционированной свалки.
Как пояснили "Омск Здесь" в министерстве природы, на территории, где незаконно складировали мусор, не было герметичного покрытия земли. Поэтому в почву могли попасть вредные вещества. Ещё сотрудники отметили локальные возгорания отходов. В итоге Минприроды области направило в суд иск с требованием ликвидировать стихийную свалку в Седельниковском районе. Также аналогичные исковые заявления направлены в суд с требованием устранить несанкционированные свалки в Лузино, на Красноярском тракте в Омске.
— С января 2018 года специалисты Минприроды выявили 63 свалки. При этом ликвидировали 30. Таким образом было очищено 2,59 га, — уточнили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минприроды Омской области
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