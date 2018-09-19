Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением главам районов

Красноярске пройдут горячие линии по отопительному сезону. На вопросы горожан ответят главы районов.

Напомним, отопительный сезон стартовал 14 сентября. На сегодня по городу, включая жилые дома и ведомственные помещения, тепло подано в 4 822 здания. Это 82% от общего количества зданий Красноярска.

​19 сентября с 17:00 до 19:00 звоните по телефонам:

Ленинский район — 264-16-73;

Кировский район — 222-37-37;

Железнодорожный район — 221-20-48;

Советский район — 220-06-33.

20 сентября с 17:00 до 19:00:

Октябрьский район — 247-01-47;

Свердловский район — 261-98-90;

Центральный район — 227-38-76.

Также сообщить о холодных батареях можно своей управляющей организации, или позвонив в службу 005.