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Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением главам районов
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Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением главам районов 

АиФ Красноярск + ещё 4 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске пройдут горячие линии по отопительному сезону. На вопросы горожан ответят главы районов.
Напомним, отопительный сезон стартовал 14 сентября. На сегодня по городу, включая жилые дома и ведомственные помещения, тепло подано в 4 822 здания. Это 82% от общего количества зданий Красноярска.
​19 сентября с 17:00 до 19:00 звоните по телефонам:
Ленинский район — 264-16-73;
Кировский район — 222-37-37;
Железнодорожный район — 221-20-48;
Советский район — 220-06-33.
20 сентября с 17:00 до 19:00:
Октябрьский район — 247-01-47;
Свердловский район — 261-98-90;
Центральный район — 227-38-76.
Также сообщить о холодных батареях можно своей управляющей организации, или позвонив в службу 005.
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