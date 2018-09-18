«Растяжку» с учебной гранатой обнаружили в лесу в ТиНАО

Как рассказал собеседник агентства, вечером 17 сентября в полицию обратился 45-летний житель дер. Щапово. «Мужчина сообщил, что в лесу рядом с деревней обнаружил на тропинке, ведущей в заброшенный лагерь, гранату Ф-1, примотанную к кустам. Чека, также привязанная к кустам капроновой ниткой, была выдернута. Место происшествия оцепили, а прибывший саперный выяснил, что граната является учебной, взрывчатого вещества в ней не было», — сообщил источник.

Учебный снаряд изъяли, по факту случившегося проводится проверка.