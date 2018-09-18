Ещё
«Растяжку» с учебной гранатой обнаружили в лесу в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

«Растяжку» с учебной гранатой обнаружили в лесу в ТиНАО 

Агентство «Москва» + ещё 3 5 часов назад
Ловушка-«растяжка» с учебной гранатой обнаружена в лесном массиве в поселении Щаповское, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 17 сентября в полицию обратился 45-летний житель дер. Щапово. «Мужчина сообщил, что в лесу рядом с деревней обнаружил на тропинке, ведущей в заброшенный лагерь, гранату Ф-1, примотанную к кустам. Чека, также привязанная к кустам капроновой ниткой, была выдернута. Место происшествия оцепили, а прибывший саперный выяснил, что граната является учебной, взрывчатого вещества в ней не было», — сообщил источник.
Учебный снаряд изъяли, по факту случившегося проводится проверка.
Агентство «Москва»: последние новости
Строительство жилого дома площадью 1,7 тыс. кв. м завершат в Сергиево-Посадском районе до конца года МВД: Найденный в Сбербанке на юго-востоке Москвы бесхозный предмет не представляет опасности Ремонтники ЦКАД обнаружили два боеприпаса времен ВОВ в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20552
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20483
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну51
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20130
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20738
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение