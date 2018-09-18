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Печной пожар уничтожил баню в Городецком районе
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Печной пожар уничтожил баню в Городецком районе 

Vgoroden.ru 5 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Неисправность печи и дымохода привели к пожару, который вспыхнул минувшей ночью, 17 сентября, в бане в деревне Федурино Городецкого района. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в начале первого ночи. На место вызова незамедлительно выехали первые подразделения. К моменту их прибытия баня уже горела по всей площади. С огнем боролись девять человек, также было задействовано три единицы техники. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра.
Напомним, в ту же ночь из-за неосторожного обращения с огнем сгорел садовый домик в Приокском районе Нижнего Новгорода.
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