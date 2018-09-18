Печной пожар уничтожил баню в Городецком районе

Неисправность печи и дымохода привели к пожару, который вспыхнул минувшей ночью, 17 сентября, в бане в деревне Федурино Городецкого района. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в начале первого ночи. На место вызова незамедлительно выехали первые подразделения. К моменту их прибытия баня уже горела по всей площади. С огнем боролись девять человек, также было задействовано три единицы техники. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра.

Напомним, в ту же ночь из-за неосторожного обращения с огнем сгорел садовый домик в Приокском районе Нижнего Новгорода.