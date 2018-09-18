57-летний мужчина погиб на пожаре в Бабаевском районе

Сообщение о возгорании в деревне Андроново поступило на пульт диспетчера в 22.55 накануне. Горел одноэтажный частный дом. На место выехали пять пожарных расчетов и семь человек, из них двое — добровольцы.

Ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа. Площадь пожара составила больше 190 кв. метров: повреждены кровля, чердак, внутренняя отделка и хозпостройка, стоящая рядом. Во время осмотра пожарища обнаружен труп 57-летнего мужчины.

Причины и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели.