Ещё
57-летний мужчина погиб на пожаре в Бабаевском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

57-летний мужчина погиб на пожаре в Бабаевском районе 

Вологда.рф 5 часов назад
Сообщение о возгорании в деревне Андроново поступило на пульт диспетчера в 22.55 накануне. Горел одноэтажный частный дом. На место выехали пять пожарных расчетов и семь человек, из них двое — добровольцы.
Ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа. Площадь пожара составила больше 190 кв. метров: повреждены кровля, чердак, внутренняя отделка и хозпостройка, стоящая рядом. Во время осмотра пожарища обнаружен труп 57-летнего мужчины.
Причины и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели.
Вологда.рф: последние новости
Ценностей на 1 млн рублей спасено во время пожара на «Северстали» Остановить продажу и аренду муниципальной земли, где горели расселенные дома, предложила городская администрация Поджог стал причиной пожара в пятиэтажном доме в Вологде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20552
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20483
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну51
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20130
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20738
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение