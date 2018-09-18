В Новоуральске горит завод АМУР

Днем 18 сентября в Новоуральске загорелся обанкротившийся завод АМУР. Фото с места ЧП в соцсети выкладывают очевидцы. По предварительным данным, полыхает пластик, который предназначался для использования в производстве.

"Тушат, но не справляются пока что", «Ужасный конец такого предприятия… очень жаль, что как то недостойно для города», — пишут местные жители в городских пабликах (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Очевидцы сообщают, что черный столб дыма виден со всех точек города.

Фото: Дмитрий Карпунин, vk.com/cityofnvk

Фото: Денис Карпеченков, vk.com/cityofnvk

Фото: Снег Генадьева, vk.com/cityofnvk