Ещё
Неисправные кухонные электроприборы привели к пожару в Вознесенском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Неисправные кухонные электроприборы привели к пожару в Вознесенском 

Vgoroden.ru 6 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Пожар из-за неисправного электрооборудования произошел минувшим утром, 17 сентября, в рабочем поселке Вознесенское. Огонь уничтожил имущество в частном доме на площади 25 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Читайте также
Количество пожаров увеличилось в Нижнем Новгороде на 3,5%
Сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 7.44. На момент прибытия первых подразделений в доме уже происходило горение.
Как выяснилось, пожар вспыхнул на кухне, где и находились неисправные электроприборы. С огнем боролись семь человек, привлекалось три единицы техники. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, три садовых домика сгорели в тот же день в Арзамасе из-за неосторожного обращения с огнем.
Vgoroden.ru: последние новости
Термопластиковую разметку нанесли на дороги 94 улиц Нижнего Новгорода Количество пожаров увеличилось в Нижнем Новгороде на 3,5% Аварийный дом на улице Большой Перекрестной в центре Нижнего Новгорода снесут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20552
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20483
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну51
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20130
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20738
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение