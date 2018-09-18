Неисправные кухонные электроприборы привели к пожару в Вознесенском

Пожар из-за неисправного электрооборудования произошел минувшим утром, 17 сентября, в рабочем поселке Вознесенское. Огонь уничтожил имущество в частном доме на площади 25 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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Сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 7.44. На момент прибытия первых подразделений в доме уже происходило горение.

Как выяснилось, пожар вспыхнул на кухне, где и находились неисправные электроприборы. С огнем боролись семь человек, привлекалось три единицы техники. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, три садовых домика сгорели в тот же день в Арзамасе из-за неосторожного обращения с огнем.