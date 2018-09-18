Новый комплекс для школы Москомспорта построят в Митино

Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

«Новый спортивный комплекс построят для школы №102 Москомспорта. Точный адрес нового комплекса — ул. Барышиха, вл. 35. Площадь здания составит почти 9 тыс. кв. м», — приводят в пресс-службе слова С. Кузнецова.

Уточняется, что здание спорткомплекса будет трехэтажным с одним подземным этажом. На подземном этаже расположатся 50-метровый тир, кладовые для инвентаря и комнаты для чистки оружия биатлонистов.

«Первый надземный этаж займут раздевалки, душевые, административные помещения, пункт выдачи лыж. Второй этаж будет полностью занят двумя 48-метровыми спортивными залами, подходящими для разных видов спорта», — добавили в пресс-службе, отметив, что на территории вокруг комплекса высадят деревья, кустарники и организуют автостоянку на 28 автомобилей.