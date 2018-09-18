Ещё
Жажда пива заставила новосибирца прыгнуть с 4-го этажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Жажда пива заставила новосибирца прыгнуть с 4-го этажа 

Все новости Новосибирской области + ещё 3 6 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вызов на телефон оперативного дежурного МАСС Новосибирска поступил в 08.59 вторника, 18 сентября. Звонили медики из службы скорой помощи, которые просили снять с крыши одноэтажного здания молодого человека с травмой ноги.
Прибывшие спасатели выяснили, что парень 1993 года рождения, закрытый своим приятелем в комнате общежития, решил спуститься за пивом. Он не нашел другого способа, как спрыгнуть из окна 4-го этажа на крышу одноэтажного спортивного клуба «Голливуд». В результате любитель пива получил травму левой ноги.
«С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись на крышу одноэтажной пристройки, оказали молодому человеку первую помощь, зафиксировали гибкой шиной травмированную конечность и с помощью альпснаряжения эвакуировали его на землю», — рассказали в МАСС. Спасательная операция заняла 55 минут.
Добавим, что 18 сентября спасателям МАСС пришлось снимать с козырька подъезда мужчину 1990 года рождения, который спрыгнул туда из окна 2-го этажа и сломал правую ногу.
Ранее VN.ru сообщал о том, как молодой человек на спор спрыгнул со второго этажа торгового центра «Ройял Парк», сломав обе ноги. «Я услышала хлопок жуткий. А потом началась беготня», — рассказали очевидцы.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Испуганного подростка в клубах дыма сняли с балкона пожарные Кафе «Штолле» сгорело в Центральном парке Виновникам гибели детей в Колывани вынесли приговор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20552
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20483
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну51
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20130
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20738
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение