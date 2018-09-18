Жажда пива заставила новосибирца прыгнуть с 4-го этажа

Вызов на телефон оперативного дежурного МАСС Новосибирска поступил в 08.59 вторника, 18 сентября. Звонили медики из службы скорой помощи, которые просили снять с крыши одноэтажного здания молодого человека с травмой ноги.

Прибывшие спасатели выяснили, что парень 1993 года рождения, закрытый своим приятелем в комнате общежития, решил спуститься за пивом. Он не нашел другого способа, как спрыгнуть из окна 4-го этажа на крышу одноэтажного спортивного клуба «Голливуд». В результате любитель пива получил травму левой ноги.

«С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись на крышу одноэтажной пристройки, оказали молодому человеку первую помощь, зафиксировали гибкой шиной травмированную конечность и с помощью альпснаряжения эвакуировали его на землю», — рассказали в МАСС. Спасательная операция заняла 55 минут.

Добавим, что 18 сентября спасателям МАСС пришлось снимать с козырька подъезда мужчину 1990 года рождения, который спрыгнул туда из окна 2-го этажа и сломал правую ногу.