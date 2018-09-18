Первый в Перми бассейн на правом берегу Камы откроют в октябре 2018 года

Общая площадь здания бассейна будет 1,5 тысячи квадратных метров

Строительство бассейна в Кировском районе на Сысольской, 10/5 закончат в октябре 2018 года. Об этом сообщает администрация Перми.

Аукцион на строительство бассейна объявили в мае 2017 года. Через два месяца победителем аукциона стало ООО «Полярис». По аукционной документации, подрядчику давали 365 дней на постройку бассейна.

— Уже смонтирована коробка здания, мягкая кровля и кровля из сэндвич-панелей, обустроены наружные сети, — сообщает пресс-служба городской администрации Перми. — Сейчас подрядная организация ведет отделочные работы, устанавливает двери, вентилируемый фасад, проводит электромонтажные работы.

Размеры плавательной чаши — 25 на 11 метров

Общая площадь одноэтажного здания бассейна будет 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся плавательная чаша размером 25 на 11 метров, спортивный зал и зал сухого плавания — зал, в котором учатся плавать без воды.

Также в этом году сдадут бассейн в Дзержинском районе на улице Транспортной, 7. Его достроят в четвёртом квартале 2018 года.