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Первый в Перми бассейн на правом берегу Камы откроют в октябре 2018 года
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Первый в Перми бассейн на правом берегу Камы откроют в октябре 2018 года 

59.ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: 59.ru
Общая площадь здания бассейна будет 1,5 тысячи квадратных метров
Строительство бассейна в Кировском районе на Сысольской, 10/5 закончат в октябре 2018 года. Об этом сообщает администрация Перми.
Аукцион на строительство бассейна объявили в мае 2017 года. Через два месяца победителем аукциона стало ООО «Полярис». По аукционной документации, подрядчику давали 365 дней на постройку бассейна.
— Уже смонтирована коробка здания, мягкая кровля и кровля из сэндвич-панелей, обустроены наружные сети, — сообщает пресс-служба городской администрации Перми. — Сейчас подрядная организация ведет отделочные работы, устанавливает двери, вентилируемый фасад, проводит электромонтажные работы.
Размеры плавательной чаши — 25 на 11 метров
Общая площадь одноэтажного здания бассейна будет 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся плавательная чаша размером 25 на 11 метров, спортивный зал и зал сухого плавания — зал, в котором учатся плавать без воды.
Также в этом году сдадут бассейн в Дзержинском районе на улице Транспортной, 7. Его достроят в четвёртом квартале 2018 года.
Ранее мы писали про запрет купания детей в бассейнах. Необходимость таких мер появилась, когда в Роспотребнадзоре подвели статистику по заболеваемости.
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