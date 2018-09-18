Нарушители требований пожарной безопасности в Ростовской области пополнили казну на 19,5 млн руб

С начала 2018 года в Ростовской области было составлено порядка 3000 протоколов на нарушителей пожарной безопасности, в том числе 685 из них было заведено на юридических лиц, 1860 — на должностных лиц и 418 физических лиц. Выписанные им штрафы пополнили казну на 19,5 млн руб, рассказал заместитель донского губернатора Вадим Артемов

Напомним, на Дону сначала лета и по сей день в связи с сухой и жаркой погодой действует режим чрезвычайной пожароопасности. В тоже время в этом году площадь возгораний удалось сократить более чем на половину по сравнению с 2017 года.

«На тушение загораний привлекалось 2,2 тыс. единиц спецтехники», — подчеркнул заместитель губернатора.