Юрий Акимов: безопасность москвичей — приоритет в нашей работе

Стремительное развитие Москвы по-своему сказывается на работе городских служб — в том числе, системы безопасности. Пожарные все чаще работают на уровне высоток, спасатели пересаживаются на мотоциклы. Руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов рассказал, как «безопасники» отвечают на вызовы мегаполиса.

— Юрий Николаевич, у большинства москвичей слово «спасатели» ассоциируется с героической профессией людей рискующих своей жизнью ради других. Где эти люди работают?

— Сегодня спасение людей в Москве при ЧС, пожарах, происшествиях на воде осуществляют пожарные и спасатели. В соответствии с российским законодательством пожарно-спасательные подразделения формируются на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне работает МЧС России . На уровне Москвы, как субъекта федерации, трудятся пожарные и спасатели подведомственных подразделений: московского пожарно-спасательного центра, московской поисково-спасательной службы на водных объектах, московский авиационный центр. При этом единый Пожарно-спасательный гарнизон столицы составляют и федеральные, и городские спасатели. Операции по тушению особо сложных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей выполняются нами совместно.

— Что сейчас входит в задачи департамента гражданской обороны Москвы?

— Департамент ГОЧСиПБ — это целостная структура, которая обладает достаточными на сегодня силами и средствами по решению вопросов безопасности москвичей и гостей столицы, объектов промышленного значения, водных объектов и других. Мы защищаем город от ЧС природного и техногенного характера, следим за пожарной безопасностью, предотвращаем чрезвычайные ситуации и ликвидируем их последствия. Наши службы работают на земле, в воздухе и в воде. Кроме того, мы занимаемся обучением спасателей, сотрудников аварийно-спасательных и пожарных формирований города Москвы.

— Сколько подразделений насчитывает столичный департамент?

— Сейчас в составе департамента 30 самостоятельных подразделений, отделов и служб, в том числе 11 управлений. Кроме того, 7 подведомственных учреждений: пожарно-спасательный центр, Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах, Московский авиационный центр, учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, служба 112 по приему экстренных звонков от населения, специальное предприятие, обслуживающее объекты гражданской обороны и технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники. Наш общий штат насчитывает около 5,5 тысячи человек. Наши подразделения работают не только по Москве — при необходимости, по решению правительства города, они могут присоединяться к спасательным операциям в регионах. Сотрудники московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), например, работали в Крымске и на Дальнем Востоке. Многие участники тех операций были награждены правительственными наградами и ведомственными грамотами МЧС.

— В чем основная трудность в работе спасателей и пожарных в условиях такого большого города, как Москва?

— Мегаполис постоянно меняется, появляются новые риски и проблемы, которые необходимо решать оперативно, не останавливаясь. И главное — решать эффективно. Москва сейчас уходит в высотные здания, и мы готовы к этому. Для работы по ликвидации ЧС и пожаров на высотках закуплены современные пожарные автолестницы с рабочей высотой до 100 метров, работает самый мощный в России и регионе Московский авиационный центр. Сейчас в его составе 10 вертолетов, у каждого свой функционал: эвакуация пострадавших, тушение пожаров, ликвидация последствий ДТП, санитарная помощь. В 2012 году наши пожарные на вертолетах проделали уникальную операцию — тушение пожара в «Москва-сити» в ночное время в сложнейших погодных условиях на большой высоте. До нас такого не делал никто в мире.

— Несмотря на появление высоток, в центре Москвы сохраняется плотная историческая застройка.

— Мы работаем с учетом всех особенностей нашего города. Любой пожар в центре Москвы относится к категории наиболее сложных. Во-первых, большая техника с трудом проходит в переулки, которые строились когда-то для повозок и конных экипажей. Во-вторых, перекрытия зданий в старой Москве в основном деревянные, из-за чего огонь быстро распространяется. Здесь важно грамотно применять все имеющиеся для таких случаев технологии, в том числе — авиационные, а именно точечный метод тушения с помощью современного оборудования.

Например, во время ликвидации пожара на Лубянке в 2017 году нам это удалось, авиация сработала по-снайперски точно.

— А какие достижения у департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы за 2018 год?

— За 7 месяцев 2018 года наши пожарно-спасательные подразделения спасли 68 человек на пожарах и 55 на происшествиях. Сотрудники МГПСС спасли из воды 115 человек, причем 92 из них — в летний сезон. Пожарные вертолеты Московского авиационного центра потушили 5 пожаров, включая два ночных, авиа-медицинские бригады оказали помощь более 350 пострадавшим. Операторы «Системы 112» приняли и обработали 92 тысяч сообщений от населения, а в нашем Учебно-методическом центре обучились 3,5 тысячи специалистов, и еще 11 тысяч прошли обучение в окружных учебных центрах.

— Каковы перспективы развития подразделений департамента в ближайшем будущем?

— В соответствии с решением мэра и правительства Москвы мы увеличим количество станций МГПСС, сейчас их 24. До конца 2018 года мы введем в эксплуатацию еще одну в Троицке, и со следующего года она приступит к работе. Кроме того, увеличится количество пожарных депо и численность сотрудников пожарно-спасательного центра. К 2019 году на территории новой Москвы появятся четыре новых пожарных депо и, соответственно, четыре новых отряда. Работать они начнут в 2020 и 2021 годах. И самая главная наша цель остается неизменной из года в год: мы будем работать еще больше и эффективнее, чтобы обеспечить полную безопасность москвичей и гостей столицы от возникающих природных и техногенных угроз чрезвычайных ситуаций.

— В 2018 году вы также приступили к созданию нового подразделения — спасатели на мотоциклах. Будет ли оно расширяться в следующем году?

— Решение о формировании спасательного отряда на мотоциклах было принято после анализа количества аварийных ситуаций на городских дорогах. В Москве ведь очень плотный транспортный трафик, повышенный риск аварийности. Сначала мы ввели в эксплуатацию несколько единиц мототехники, они доказали свою эффективность и оперативность. Так что в этом году мы создадим полноценное мотоподразделение. Уже к концу года закупим всю необходимую технику, параллельно будущие сотрудники будут проходить специальное обучение методики и алгоритмы действий под них уже разработаны. После обучения спасатели на мотоциклах заступят на дежурство по всей Москве.

— Какой еще спецтехникой располагают подразделения департамента?

— Вся наша техника, включая пожарную и авиационную, специализированная. Мы тщательно следим за новыми тенденциями, и, если появляется что-то новое, по решению правительства Москвы покупаем опытные образцы, которые ставим во временную эксплуатацию. По результатам анализируем эффективность работы, и если они позитивные — закупаем технику. По сути, парк спецтехники обновляется ежегодно. В 2018 году мы закупили и поставили в боевой расчет 11 пожарных автоцистерн, планируем закупить еще 12 аварийно-спасательных автомобилей, 22 пожарно-спасательных мотоцикла, один гусеничный снегоболотоход и многоцелевой вертолет-КА-3211ВС. В пожарном гарнизоне Москвы нет ни одной устаревшей машины, она вся приспособлена для нашего города. Все подразделения МГПСС оснащены современными плавучими средствами — всего 163 единицы, включая 20 судов на воздушной подушке, 7 патрульно-спасательных катеров и два водолазно-спасательных автомобиля. А на вооружении столичного Пожарно-спасательного центра есть пожарный корабль, это одно из самых оснащенных наших подразделений.

— Помимо городского пространства, департамент отвечает за безопасность природных зон Москвы. Будут ли нововведения в этой зоне вашей ответственности?

— Да, недавно по поручению заместителя мэра Москвы Петра Павловича Бирюкова мы провели опытную реализацию проекта «Пожарные десантники». В случае возгорания в лесопарковой зоне города, куда техника пройти не сможет, на участок высаживается десант с вертолета для локализации очага возгорания. Время доставки к месту значительно сокращается, а значит, и последствия пожара будут менее тяжелыми. Это работа на оперативность, которой мы уделяем много времени. Помимо ликвидации пожаров, десантники смогут работать во время половодья, доставлять провизию и необходимые грузы пострадавшему населению, принимать участие в ликвидации особо крупных ДТП на московских магистралях. Комплекс их задач очень широк.

— Спасатель и пожарный — одни из самых опасных и трудных профессий в мире. Как сотрудники департамента повышают квалификацию?

— Все наши спасатели и пожарные — фанаты своего дела, среди них нет случайных людей. Вообще профессия пожарного-спасателя подходит только тому, кто выбирает для себя призвание — спасение людей. Самоотверженность дана не каждому. Мы постоянно занимаемся обучением своих сотрудников, для этого создан учебный-методический центр на Живописной. Там повышают свой профессиональный уровень не только пожарные и спасатели, но и руководители подразделений. Особое для нас место — учебно-тренировочный полигон в Апаринках, где проводится практически все: ежедневные тренировки, учения, городские и окружные соревнования не только московского пожарно-спасательного гарнизона, но и мероприятия студенческого корпуса спасателей и детско-юношеского движения «Школа безопасности». Процесс обучения и повышения квалификации у нас постоянный, он не прекращается. Кроме того, наши спасатели и пожарные регулярно участвуют в конкурсах — в том числе, «Московские мастера». Не хочется хвастаться, но с 2011 года мы занимаем большое количество призовых мест. Это показатель высшего уровня подготовки.

— Занимаетесь ли вы работой по информированию москвичей о том, как надо действовать при ЧС?

— Информированность и грамотность в плане безопасности среди москвичей растет, и мы стараемся этому способствовать. Мы проводим занятия с детьми, организуем уроки безопасности в школах с участием действующих спасателей и пожарных, размещаем видеоролики и инструкции в электронных и печатных СМИ, на транспорте, в торговых центрах, в блогосфере, беседуем с жителями. Мы доводим до москвичей правила поведения в травмоопасных ситуациях и делаем это доступно.