14 пожарных тушили горящий дом в Приокском районе минувшей ночью

14 пожарных и четыре единицы техники тушили минувшей ночью, 17 сентября, горящий садовый дом в Приокском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях около часа ночи. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, дом уже горел по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Несмотря на все усилия пожарных, пламя уничтожило дом полностью на площади 35 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, по той же причине в Арзамасе сгорели три садовых домика.