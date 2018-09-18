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В Башкирии полицейские спасли из пожара многодетную семью
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Израилю захотели показать силу "Искандеров"

В Башкирии полицейские спасли из пожара многодетную семью 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 1 7 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Белорецком районе произошел пожар. Сотрудники постовой службы заметили в частном секторе по улице Набережной зарево, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
— На месте оказалось, что горит бревенчатый дом и надворные постройки. Оценив ситуацию, не дожидаясь пожарных и не теряя ни секунды, полицейские разбили окно и вошли в горящий дом. Совместно с прибывшими на подмогу лейтенантом полиции Флоридом Худайбердиным, старшим сержантом Венером Чураковым, лейтенантом полиции Динаром Халиловым они вытащили из огня четверых детей в возрасте от трех до двенадцати лет и их мать. К этому моменту подоспели пожарные, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В результате пожара жилье сильно пострадало. Решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок.
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