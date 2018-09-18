В Башкортостане полицейские спасли из пожара многодетную семью

Накануне ночью во время патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы Отдела МВД России по Белорецкому району младший сержант полиции Гафур Исанбаев и сержант полиции Владимир Гнетов заметили в частном секторе по улице Набережной зарево. Полицейские бросились на место пожара. На ходу сообщили о случившемся экипажу автопатруля и в дежурную часть.

На месте оказалось, что горит бревенчатый дом и надворные постройки. Оценив ситуацию, не дожидаясь пожарных и не теряя ни секунды, полицейские разбили окно и вошли в горящий дом. Совместно с прибывшими на подмогу лейтенантом полиции Флоридом Худайбердиным, старшим сержантом Венером Чураковым, лейтенантом полиции Динаром Халиловым они вытащили из огня четверых детей в возрасте от трех до двенадцати лет и их мать. К этому моменту подоспели пожарные.

— Жаль, не успел спасти собаку, на мне уже начала гореть одежда, — сетует Динар Нурович. Полицейский еще не знал, что животное спасли огнеборцы.

В результате пожара жилье сильно пострадало, но благодаря отваге стражей порядка обошлось без жертв. Решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок.