В Башкирии леса будут патрулировать беспилотники

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ.

Аппараты будут использованы для контроля за незаконной заготовкой древесины и других нарушений, а также для мониторинга текущей лесопожарной ситуации.

— Их использование позволит более оперативно выявлять нарушения лесного законодательства и обнаруживать лесные пожары на ранней стадии и на малых площадях, — уточнили в ведомстве.

Для контроля за лесопожарной обстановкой в регионе утверждено шесть маршрутов авиационного патрулирования. Их общая протяженность составляет 3,5 тысяч километров. В Башкирии на патрулирование вылетает самолет Ан-2 с аэродрома Уфы. При очень плохих погодных условиях (например, сильный боковой ветер), есть запасная площадка: аэродром Первушино. Минлесхоз РБ напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении лесов. В случае возникновения угрозы пожара необходимо позвонить по номеру региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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