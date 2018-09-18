В Волгоградской области у себя в доме сгорел пенсионер

Обвалившаяся крыша лишила хозяина дома шансов на спасение

В посёлке Береславка Калачёвского района Волгоградской области пожар в частном доме переметнулся на крышу, которая обрушилась на 62-летнего хозяина дома.

— Сегодня, 18 сентября, в 1:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил вызов о горящем доме в посёлке Береславка на улице Дружбы, — сообщили V1.ru ГУ МЧС по Волгоградской области. — На тушение возгорания выехали расчёты 39-й пожарно-спасательной части. Горел частный дом общей площадью 90 кв. метров. Огонь из помещения переметнулся на кровлю, после чего она рухнула.

Во время пожара в доме находился пожилой хозяин жилища.

— Огонь потушили в 1:50. Под завалами обнаружен труп 62-летнего мужчины. Сейчас проводится экспертиза для установления причины возгорания, повлёкшей к трагедии. — пояснили в пресс-службе МЧС.