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В Волгоградской области у себя в доме сгорел пенсионер
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В Волгоградской области у себя в доме сгорел пенсионер 

v1.ru 8 часов назад
Фото: v1.ru
Обвалившаяся крыша лишила хозяина дома шансов на спасение
В посёлке Береславка Калачёвского района Волгоградской области пожар в частном доме переметнулся на крышу, которая обрушилась на 62-летнего хозяина дома.
— Сегодня, 18 сентября, в 1:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил вызов о горящем доме в посёлке Береславка на улице Дружбы, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области. — На тушение возгорания выехали расчёты 39-й пожарно-спасательной части. Горел частный дом общей площадью 90 кв. метров. Огонь из помещения переметнулся на кровлю, после чего она рухнула.
Во время пожара в доме находился пожилой хозяин жилища.
— Огонь потушили в 1:50. Под завалами обнаружен труп 62-летнего мужчины. Сейчас проводится экспертиза для установления причины возгорания, повлёкшей к трагедии. — пояснили в пресс-службе МЧС.
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