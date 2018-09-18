В Пермском крае погиб в своей квартире пенсионер

17 сентября в 11.47 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Максима Горького в городе Александровск Пермского края . К прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений из дверей квартиры шел дым.

Применив аварийно-спасательное оборудование (бензорез), пожарные проникли в квартиру и обнаружили на полу мужчину 62 лет без признаков жизни. В течение четырех минут пожар был полностью ликвидирован. На площади 1 квадратный метр огнём поврежден пол, табуретка и одежда. В тушении принимали участие 8 человек личного состава, 2 добровольца, 3 единицы техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (для приготовления пищи мужчина использовал электрическую плитку). По причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования на территории Пермского края наблюдается рост количества пожаров почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.