Из горящего дома на улице Азина спасли двенадцать человек

Вчера, 17 сентября, из пожарав доме на улице Азина в Заводском районе Саратова спасли 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

После того, как в семь вечера в подвале дома вспыхнул пожар в бытовках, два подъезда оказались сильно задымлены. Жители дома просили о помощи с балконов и из окон.

«Людей спасали по трехколенным лестницам, выводили из квартир с помощью спасательных устройств. Всего из дома были спасены 12 человек, эвакуированы еще 35», — проинфомировало ведомство и отметило, что огонь тушили 27 пожарных на семи спецмашинах, а также сотрудники областной и городской служб спасения.