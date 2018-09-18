Ещё
Из горящего дома на улице Азина спасли двенадцать человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Из горящего дома на улице Азина спасли двенадцать человек 

Свободные новости 8 часов назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 17 сентября, из пожарав доме на улице Азина в Заводском районе Саратова спасли 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
После того, как в семь вечера в подвале дома вспыхнул пожар в бытовках, два подъезда оказались сильно задымлены. Жители дома просили о помощи с балконов и из окон.
«Людей спасали по трехколенным лестницам, выводили из квартир с помощью спасательных устройств. Всего из дома были спасены 12 человек, эвакуированы еще 35», — проинфомировало ведомство и отметило, что огонь тушили 27 пожарных на семи спецмашинах, а также сотрудники областной и городской служб спасения.
Свободные новости: последние новости
СМИ: По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержана бывшая замглавы стройнадзора Кемеровской области Ночью в Воскресенском загорелась АЗС На соседних улицах в Саратове одновременно горели подвалы домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20559
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20486
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну53
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20132
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20740
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение