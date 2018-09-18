В Перми достраивают два бассейна

Перми в 2018 году появятся два новых бассейна. Как сообщает администрация города Перми, Бассейн на улице Сысольской станет первым на правобережной части Перми (Кировский район). Его планируют достроить уже в октябре.

Бассейн строится по заказу администрации Перми. Здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит 1,5 тысячи кв. метров. В здании разместятся плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составит 25 на 11 метров.

Сейчас рабочие заканчивают отделочные работы, устанавливают двери, вентилируемый фасад, проводят электромонтажные работы.

Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию бассейн по улице Транспортной, 7, которой строит АО «ПЗСП». Здесь также будет плавательная чаша, тренажёрный зал, зал единоборств.

После окончания строительства спортивный комплекс планируется выкупить в муниципальную собственность. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в 4 квартале этого года.