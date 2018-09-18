В Башкирии в трех районах завершен сев озимых

Как сообщает Центр сельхозконсультирования РБ, сев проведен на площади 416 тысяч га, что составляет 69% от запланированного.

Более 100% всех площадей отведенных под озимые культуры засеяно в Стерлитамакском (122%), Кармаскалинском (101%) и Давлекановском (100%) районах. Всего этой осенью в республике будет засеяно 600 тысяч гектар озимых. В прошлом году было засеяно 515 тысяч га (яровых — порядка 2 млн га).

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook