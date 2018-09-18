Площадь зданий гостиницы «Севастополь» может увеличиться за счет строительства корпуса с фитнес-клубом

Площадь зданий гостиницы «Севастополь» может увеличиться за счет строительства нового корпуса с фитнес-клубом, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Юшуньская, вл. 1А, корп.1, 2, 5, 6 (ЮЗАО)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время по указанному адресу расположены здания гостиничного комплекса «Севастополь» — гостиничные корпуса, рестораны и так далее. Общая площадь объектов составляет свыше 33,5 тыс. кв. м.

«Инвестор намерен реконструировать один из гостиничных корпусов и входную группу, площадь которой составит 240 кв. м. Вместе с тем он планирует построить в составе гостиничного комплекса новое двухэтажное здание площадью 800 кв. м. В новом корпусе разместится, в том числе фитнес-клуб», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева

В пресс-службе добавили, что проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.