В пожаре под Ростовом сгорел зерноочистительный агрегат

Накануне вечером, 17 сентября, в Семикаракорском районе Ростовской области в пожаре сгорел зерноочистельный агрегат. Такие устройства используют для того, чтобы сделать обработку уже собранного урожая.

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Ростовской области, для ликвидации возгорания привлекались два пожарных расчета — 6 сотрудников и 2 спецмашины. К моменту их приезда огонь распространился на 56 кв м. Бороться с пожаром им пришлось около получаса. Пострадавших людей в результате возгорания нет. В настоящее время специалисты занимаются установлением причин пожара.