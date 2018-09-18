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В пожаре под Ростовом сгорел зерноочистительный агрегат
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В пожаре под Ростовом сгорел зерноочистительный агрегат 

Деловое сообщество 9 часов назад
Накануне вечером, 17 сентября, в Семикаракорском районе Ростовской области в пожаре сгорел зерноочистельный агрегат. Такие устройства используют для того, чтобы сделать обработку уже собранного урожая.
Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Ростовской области, для ликвидации возгорания привлекались два пожарных расчета — 6 сотрудников и 2 спецмашины. К моменту их приезда огонь распространился на 56 кв м. Бороться с пожаром им пришлось около получаса. Пострадавших людей в результате возгорания нет. В настоящее время специалисты занимаются установлением причин пожара.
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