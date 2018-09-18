Спартакиада среди пожарных по национальным бурятским видам спорта на кубок Леонида Мантыкова состоится 19 сентября в посёлке Оса

19 сентября в посёлке

Оса Усть-Ордынского бурятского округа, на базе

физкультурно-оздоровительного комплекса «Баатар», в 11.00 начнутся

соревнования среди подразделений Государственной противопожарной службы

Помимо традиционного боевого

развёртывания спартакиада включает в себя бурятские национальные виды

спорта: перетягивание палки, переноску камня, бурятскую борьбу.

Именно такими — с национальным

бурятским колоритом — видел соревнования огнеборцев автор этой идеи —

Леонид Данилович Мантыков, начальник пожарной части по охране посёлка

Бохан, ушедший из жизни три года назад. Более 30 лет своей жизни он посвятил пожарной охране, спасая на пожарах людей и защищая от огня

целые населённые пункты. Идею Леонида Мантыкова воплотили в жизнь его коллеги-пожарные, объединив в одну спартакиаду пожарный и бурятский

национальный спорт.

Для проведения спартакиады в Осу передислоцирована пожарно-спасательная техника Специализированной

пожарно-спасательной части из Иркутска.

Для гостей мероприятия будет орнанизован

мастер-класс «Научись спасать жизнь!». О правилах оказания доврачебной

помощи при различных травмах, ожогах расскажут специалисты Центра

медицины катастроф. Каждый желающий сможет самостоятельно наложить

повязку, шину или жгут, определив характер травмы. Методам спасения

утопающего, самоспасения на воде научат государственные инспекторы по маломерным судам. Любителями туристических походов спасатели разъяснят,

как правильно собраться в путешествие и как выжить в природных условиях.

Для участников соревнований и гостей будет работать полевая кухня.

Для юных гостей спартакиады

добровольные пожарные и члены Иркутского отделения Всероссийского

добровольного пожарного общества организуют «Эстафету безопасности»,

научат правилам пожарной безопасности и проведут развлекательное

мероприятие.

Спартакиада на кубок Леонида Мантыкова уже стала ежегодным мероприятием.