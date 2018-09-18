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Дети в Омске стали чаще гибнуть на пожарах
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Дети в Омске стали чаще гибнуть на пожарах 

Омск Здесь 9 часов назад
Фото: Омск Здесь
По словам специалистов, несовершеннолетние гибнут по вине родителей. Сегодня в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая мерам по предупреждению пожаров в осенне-зимний период. Именно на это время, по словам специалистов, приходится больше всего происшествий. Всего за восемь месяцев текущего года в Омской области произошло 1150 техногенных пожаров. Это на 40 случаев меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Всего жертвами пожаров в этом году стали 16 несовершеннолетних детей. В прошлом году погибли три ребёнка.
— Зафиксирован общий рост жертв на этих пожарах на 10 человек. Среди получивших травмы также рост составил пять человек, — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Рекин. — Количество детей, погибших по вине родителей, увеличилось. Все они школьного и дошкольного возраста. Часто дети прячутся под кроватью и в шкафах. Поэтому, если произошло возгорание, нужно проверить все эти места.
В качестве примера он привёл пожар в жилом доме на улице Северной. Его причиной стало неисправное оборудование. Отец самостоятельно начал тушить возгорание, не выведя перед этим из дома семью. Тогда погибли три человека, в том числе два ребёнка.
Традиционно большая часть пожаров происходит в жилом секторе. Основные причины — неосторожное обращение с огнём. В осенний период также спровоцировать пожар может неисправное печное оборудование и неправильная его эксплуатация.
Как отметил Рекин, работа по предупреждению пожаров проводится в регионе на постоянной основе. С 1 сентября началась традиционная профилактическая программа «Отопительный сезон».
Особое внимание уделяется в этот период и автомобилистам, которые также используют различные нагревательные элементы. Есть и такие, которые используют керосиновые лампы для прогрева двигателя. Кроме этого, увеличилось число возгораний автомобилей в связи с массовым переходом машин на газовое оборудование.
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