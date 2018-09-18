В Ливадии на людей нападали шершни

В дежурную часть Находкинского поисково-спасательного отряда обратились жители Ливадии , которые рассказали, что под крышей жилого дома шершни обустроили себе гнездо, и что насекомые представляют опасность для жизни людей.

По словам обратившихся, осы уже не раз нападали и кусали людей.

Двое спасателей смогли справиться с природной опасностью. Они обработали гнездо специальным химическим раствором, после чего срезали его и утилизировали.

Отметим, в Приморском крае это пятый случай обращения к спасателям с подобной проблемой.